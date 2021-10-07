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القصرين : تطعيم 850 تلميذا وتلميذة باللقاحات المضادة لوباء كورونا في عدد من المعاهد الثانوية

2021/10/07 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع


بلغ عدد التلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 15 و18 سنة الذين تم تطعيمهم اليوم الخميس بالجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا في عدد من معاهد ولاية القصرين ، 850 تلميذا وتلميذة وفق رئيسة مصلحة الطب المدرسي و الجامعي بالقصرين الدكتورة ، دلال محمدي.
وذكرت المحمدي في تصريح لــ(وات) أن حملة التلقيح ستتواصل في قادم الأيام لتشمل تلاميذ بقية المعاهد الثانوية في معتمديات الولاية ال13 .
يذكر أن حملة التلاقيح المضادة لوباء كورونا الموجهة للتلاميذ البالغين 15 سنة فما فوق الذين لم يتلقّوا الجرعة الأولى خلال الأيام المفتوحة للتلاقيح المكثّفة ضد كوفيد 19 انطلقت بولاية القصرين الإثنين المنقضي في كل من معتمديات سبيطلة وفوسانة وتالة بمعية الطب المدرسي.

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