القصرين : تطعيم 850 تلميذا وتلميذة باللقاحات المضادة لوباء كورونا في عدد من المعاهد الثانوية



بلغ عدد التلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 15 و18 سنة الذين تم تطعيمهم اليوم الخميس بالجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا في عدد من معاهد ولاية القصرين ، 850 تلميذا وتلميذة وفق رئيسة مصلحة الطب المدرسي و الجامعي بالقصرين الدكتورة ، دلال محمدي.

وذكرت المحمدي في تصريح لــ(وات) أن حملة التلقيح ستتواصل في قادم الأيام لتشمل تلاميذ بقية المعاهد الثانوية في معتمديات الولاية ال13 .

يذكر أن حملة التلاقيح المضادة لوباء كورونا الموجهة للتلاميذ البالغين 15 سنة فما فوق الذين لم يتلقّوا الجرعة الأولى خلال الأيام المفتوحة للتلاقيح المكثّفة ضد كوفيد 19 انطلقت بولاية القصرين الإثنين المنقضي في كل من معتمديات سبيطلة وفوسانة وتالة بمعية الطب المدرسي.