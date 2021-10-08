المحكمة تنظر في طعن الصحبي سمارة في حكم يقضي بسجنه لمدّة 4 سنوات

تنظر الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 في الطعن بالاستئناف المرفوع لديها، من طرف النائب المجمد عن ائتلاف الكرامة الصحبي سمارة و ذلك بخصوص الحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، والقاضي بسجنه لمدة 4 سنوات من أجل تلقي اموال من احدى وكالات الاتصال ابان حكم الرئيس الراحل بن علي وفق موزاييك أف أم.

وقد تمت محاكمة الصحبي سمارة المحال بحالة سراح على معنى الفصلين 82 و 96 من المجلة الجزائية حول حصول موظف عمومي او شبهه على منافع لا وجه لها والاضرار بالادارة .