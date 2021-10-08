تخلّف 100 ألف مدعو للتلقيح أمس..

أعلنت وزارة الصحة تخلّف ما يقارب عن 100 ألف من المدعوين لتلقي التطعيم ضد كورونا بتاريخ 7 أكتوبر الجاري، حيث لم يتم تطعيم سوى 29519 شخصا ضد كورونا من مجموع 127655 من المدعوين لتلقي التلقيح.

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا التي انطلقت خلال شهر مارس الماضي أن 3.992.462 استكملوا التطعيم وهم يتوزعون بين 3.134.312 ممن تلقوا جرعتين و362.914 تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون و495.236 من المصابين سابقا بكورونا تلقوا جرعة واحدة

ولفتت الوزارة إلى أن عدد المسجلين بمنظومة ايفاكس لتلقي التطعيم ضد كورونا بلغ اليوم الجمعة الى حدود الساعة العاشرة و45 دقيقة 6.425.589 مسجلا داعية في هذا الصدد كل الراغبين/ات في تلقي التطعيم الى المبادرة الى التسجيل على منظومة ايفاكس للتسجيل عن بعد.