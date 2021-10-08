جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الجمعة 8 اكتوبر 2021

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ،اليوم الجمعة ،عددا من الاخبار والمتفرقات من ابرزها تصريح الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان حول عملية طباعة الاوراق النقدية ومصنعو الادوية يحذرون من نقص حاد في ادوية ضرورية اضافة الى صحافيان ينالان جائزة نوبل للسلام .

وقد اورد موقع اذاعة “شمس اف ام ” تصريحا للخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان ، اكد فيه بان تونس شرعت في طباعة الاوراق النقدية منذ شهر ديسمبر 2020 ،لافتا الى انه في ديسمبر الماضي تمت طباعة 2.8مليار دينار .

واكد سعيدان انه تم ايضا طباعة الاوراق النقدية في عدة مناسبات منها يومي 3 جويلية و5 اوت الماضيين ،مشيرا الى ان عملية طباعة الاوراق النقدية تمت لخلاص اجور الوظيفة العمومية لاشهر جويلية واوت وسبتمبر .

وشدد المتحدث ،على ان الخطر يكمن في التمادي في هذا الوضع واستسهال تمويل الميزانية من طباعة الاوراق المالية .

وتطرق موقع اذاعة “موزاييك اف ام ” الى تصريح رئيسة الغرفة الوطنية لمصنعي الادوية سارة المصمودي التي حذرت فيه من امكانية تسجيل نقص حاد في بعض الادوية الضرورية خلال الايام القليلة القادمة بسبب توقف توريد الكحول المختصة في الصناعات الطبية .

ودعت المصمودي وزارة المالية الى التدخل العاجل وتمكين مصنعي الادوية من تراخيص استثنائية وتوريد حاجياتهم من هذه المادة الحساسة لانقاذ الوضع وتلافي انعكاساته السلبية خاصة على صحة المرضى ..

ونشر موقع اذاعة “‘شمس اف ام ” مداخلة لرئيس جمعية طب الاطفال الدكتور محمد الدوعاجي في برنامج “شمس معاك” الذي شدد فيها على ان الحمى القلاعية هو مرض فيروسي يتنقل عبر اللمس .

واضاف الدوعاجي ،ان اعراض هذا الفيروس تتمثل في ظهور بتور على مستوى الفم واليد والساق ،موضحا ان العلامات لا تظهر خلال ال3ايام الاولى لكن ظهوره لا يتجاوز 4 ايام وهو مرض وليس له تلقيح .

وكشف رئيس مدير عام السكك الحديدية بلقاسم الطايع في مداخلة في برنامج “صباح الورد ” على اذاعة “جوهرة اف ام ” ان الاسباب المبدئية لحادث اصطدام القطارين بمقرين تتمثل في خطا بشري من سائق قطار الاحواز الذي تجاوز السرعة المسموح بها وهي 30 كلم في الساعة الى 65 كلم في الساعة مما ادى الى اصطدامه بقطار الخطوط البعيدة الذي كان متوقفا في المحطة في انتظار الاذن له بالمرور “.

واوضح المتحدث ، انه تم ايقاف السائق عن العمل في انتظار استكمال الاجراءات الادارية وتحديد المسؤوليات .

وفي اخبار متفرقة ، جاء في موقع قناة “الحوار التونسي ” ان منظمة الصحة العالمية نشرت هذا الاسبوع تعريفا لما يعرف باسم “لونج كوفيد” وهي المشكلات الصحية المستمرة التي يعاني منها بعض الناجين من عدوى كورونا .

واضاف الموقع ، ان المنظمة قد طورت تعريفا للحالة السريرية لحالة ما بعد كورونا من خلال منهجية دلفي التي تتضمن 12 مجالا متاحا للاستخدام في جميع الاعدادات .

وافاد موقع اذاعة “موزاييك اف ام ” ان لجنة نوبل النرويجية اعلنت منح جائزة نوبل للسلام للصحفيين الفيليبنية ماريا ريسي والروسي دميتري موراتوف وذلك مكافأة لهما على “كفاحهما الشجاع من اجل حرية التعبير ” في بلديهما .