عز الدين سعيدان: “تونس شرعت في طباعة الأوراق النقدية منذ ديسمبر 2020”

قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، اليوم الجمعة 08 أكتوبر 2021، إن تونس شرعت في طباعة الأوراق النقدية منذ شهر ديسمبر 2020، لافتا إلى أنه تم في ديسمبر الماضي طباعة 2.8 مليار دينار.

وأكد سعيدان، في تصريح لإذاعة شمس أف أم أنه تم أيضا طباعة الأوراق النقدية في عدة مناسبات منها يومي 23 جويلية 05 أوت الماضيين.

وأشار إلى أن عملية طباعة الأوراق النقدية تمت لخلاص أجور الوظيفة العمومية لأشهر جويلية وأوت وسبتمبر.

وشدد على أن الخطر يكمن في التمادي في هذا الوضع واستسهال تمويل الميزانية من طباعة الأوراق المالية.