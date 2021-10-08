وزارة التربية تحدد قائمة أولية بـ450 مؤسسة تربوية في حاجة عاجلة للتهيئة والصيانة

تفاصيل ضبط شخص بمحيط إحدى المؤسسات التربويّة بالزهروني بحوزته سلاح أبيض

عاجل_حادث اصطدام قطارين بمقرين: حصيلة الاصابات النهائيّة وآخر مستجدّات حالتهم الصحيّة

هكذا سيكون الطقس اليوم

المنستير: النيابة العمومية تأذن بفتح بحث تحقيقي في جريمة القتل العمد مع سابقية القصد لطفل ببنبلة

2021/10/08 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستير بفتح بحث تحقيقي في جريمة القتل العمد مع سابقية القصد لطفل بمدينة بنبلبة من ولاية المنستير يبلغ من العمر ثماني سنوات، والإحتفاظ بأم الهالك وجدّته، وفق ما أفاد به “وات”، اليوم الجمعة، مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا.

وأضاف أنّه وقع عرض الجثة على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، إن كانت انتحارا أو عملية قتل عمد تم تقديمها على أنها انتحار.

وكانت النيابة العمومية قد أحيطت علما بحالة انتحار لطفل أمس الخميس بمدينة بنبلبة، غير أنّه، وبعد التنقل إلى مكان حصول الواقعة، وقع معاينة آثار عنف على جسد الطفل الهالك، ووجود تضارب بين تصريحات الأم والجدّة حول الوسيلة المستعملة في الانتحار، مما ولد شكوكا حول هذه الوفاة، وحول إمكانية أن تكون ذات صبغة جنائية.

وأكد فريدة بن جحا أنّه في حال ثبوت القتل العمد مع سابقية القصد، فإنّ العقوبة يمكن أن تصل إلى الإعدام.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn