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تصفيات مونديال 2022 : الكاميرون تفوز على موزمبيق وتشدد الخناق على كوت ديفوار

2021/10/08 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

فاز المنتخب الكاميروني على نظيره الموزمبيقي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة بياوندي في اطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن الدور الثاني لتصفيات كاس العالم 2022.
وجاءت اهداف الكاميرون بفضل ثنائية لاعب نادي بايرن ميونيخ الالماني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ في الدقيقتين 28 و52 ولاعب ليون الفرنسي كارل توكو ايكامبي في الدقيقة 63 فيما تحقق هدف موزمبيق عن طريق جيني كاتامو في الدقيقة 80.
ورفع منتخب الاسود غير المروضة رصيده الى 6 نقاط في المجموعة الرابعة مشددا الخناق على المتصدر المنتخب الايفواري ب7 نقاط فيما يحتل منتخب المالاوي المركز الثالث ب3 نقاط ويتذيل منتخب موزمبيق المجموعة بنقطة وحيدة.

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