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المهدية : النسبة اليومية للعيّنات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد تتراجع إلى 4 بالمائة

2021/10/08 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

نزلت النسبة اليومية للعيّنات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد، الجمعة، إلى 4 بالمائة بعد تسجيل 7 إصابات جديدة من بين 178 عيّنة خضعت للاختبار.

وتوزّعت الإصابات الجديدة إلى 3 بالدائرة الصحية بالمهدية وإصابتين في هبيرة وإصابة واحدة بكل من دائرتي سيدي علوان والجم.
وارتفع عدد حالات الشفاء، منذ ظهور الوباء، إلى 24553 حالة بعد رصد 18 حالة شفاء جديدة فيما بلغ إجمالي الإصابات بالجهة 25489 من بينها 762 حالة وفاة و174 حالة نشطة.
وتلقّى 1396 مواطنا اليوم، تلقيحا مضادا للفيروس التاجي من بينهم 938 تلقّوا الجرعة الأولى و458 انتفعوا بالجرعة الثانية من التطعيم.

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