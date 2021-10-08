صندوق التأمين عن المرض يطلق تطبيقة إعلامية تفاعلية تخول لمنظوريه النفاذ الالكتروني إلى جملة من الخدمات

أطلق الصندوق الوطني للتأمين عن المرض، الجمعة، تطبيقة إعلامية تفاعلية بعنوان”e-cnam””، تخول لمنظوريه النفاذ الالكتروني إلى جملة من الخدمات.

وأفاد الصندوق في بلاغ له اليوم، أن الولوج لهذه التطبيقة يتم عبر الموقع الالكتروني:https://centre.e-cnam.tn، لافتا إلى ضرورة الدخول إلى خانة التسجيل وإدخال المعطيات الشخصية، للتسجيل في المنصة.

وأكد أنه في حالة تطابق المعطيات المضمنة، تصل للمعني إرسالية قصيرة حينية تتضمن رمزا يمكنه من إحداث كلمة عبور إلى المنصة، مشيرا أن الصندوق يضع على ذمة منظوريه بصفحته الرسمية على شبكة الفايسبوك فيديوهات تفسيرية لطريقة التسجيل وطريقة النفاذ إلى المنصة الإعلامية.

وبين الصندوق أنه بإمكان المضمونين الاجتماعيين، عبر هذه المنصة، متابعة عمليات كل مراحل تصفية ملفاتهم واستخرج كشوفات الخلاص بالإضافة إلى الايداع الالكتروني للوثائق التكميلية لملفاتهم.

كما تسمح هذه المنصة بتغيير المنظومات العلاجية وطبيب العائلة بالنسبة للمضمونين المنخرطين بالمنظومة العلاجية الخاصة حسب الآجال القانونية علاوة على إمكانية تحميل قرارات التكفل بالأدوية الخصوصية.

من جهة أخرى، يتمتع مقدمو الخدمات الصحية عبر هذه المنصة بمجموعة من الخدمات التسهيلية من بينها التحويل الالكتروني للفواتير وتحميل شهادات خصم من المورد بالإضافة إلى متابعة جداول الخلاص بصفة حينية وسجلات المرضى في حدود علاقاتهم الطبية الشخصية بهم وفي حدود الخدمة الطبية المسداة من قبلهم.