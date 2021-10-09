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حصيلة الاصابات بفيروس كورونا في الكاف

2021/10/09 أخبار, المصدر, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم السبت، في تحيينها اليومي للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة “كورونا”، 08 إصابات دون تسجيل أية حالة وفاة، وذلك بعد صدور نتائج 444 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 07 اكتوبر الجاري.
ويرتفع وفق التحيين الجديد، إجمالي الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 19575 إصابة، منها 19463حالة شفاء، فيما استقر عدد الوفيات في حدود 683 حالة.
وأظهر ذات التحيين، أيضا، تراجعا ملحوظا في عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات، حيث يبلغ عددهم اليوم 13 مصابا، منهم 05 فقط في اقسام الانعاش والعلاج المكثف.
وانخفض بدوره، عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي، حيث يقدر عددهم اليوم 112 حالة، وهو ما يظهر تراجع الوباء بالولاية، سيما بعد تكثيف عمليات التلقيح التى شملت أكثر من نصف سكان الجهة المستهدفين، وفق ما أكده ل(وات)، رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة، عبد الباقي الجمني.

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