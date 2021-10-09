منصف المرزوقي يدعو المواطنين الى التظاهر ضدّ قيس سعيّد.. ويطالب بتنحي الغنوشي

دعا الرئيس الأسبق منصف المرزوقي مساء الجمعة 8 أكتوبر 2021 إلى الحضور بكثافة في مظاهرات يوم الأحد من “أجل إعادة مؤسسات الدولة والدستور ونبذ الخلافات جانبا، إلى حين تجاوز المأزق الحالي” على حد تعبيره.

وقال المرزوقي إنه “لم ير طيلة 50 سنة من العمل السياسي أخطارا محدقة بالبلاد كالأوضاع الراهنة والتي من تمظهراتها تواجد المخابرات المصرية ووجود رئيس منفصم تماما عن الواقع”, وفق رأيه.

كما طالب الرئيس الأسبق بضرورة تنحي الغنوشي من رئاسة البرلمان وتفويض صلاحياته وإعلان سعيّد كذلك استقالته أو عزله كما قام الشعب الجزائري مع رئيسه الراحل بوتفليقة.