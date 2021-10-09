4 مليون شخص استكملوا التلقيح المضاد لكورونا

أفادت وزارة الصحة اليوم السبت أنه تم بتاريخ 8 أكتوبر الجاري تطعيم 36441 شخصا ضد كورونا من مجموع 136532 من المدعوين لتلقي التلاقيح ليرتفع بذلك اجمالي عدد الذين استكملوا التلقيح ضد كورونا

الى 4.014.524 في ذات التاريخ

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا التي انطلقت منذ مارس 2020 الى أن عدد الذين استكملوا التلقيح يتوزعون بين 3.147.947 ممن تلوقا جرعتين من اللقاح و368.424 تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون و498.153 من المصابين سابقا بكورونا تلقوا جرعة واحدة

وأشارت الوزارة الى أن عدد الجرعات المستعملة خلال حملة التطعيم بلغت يوم 8 أكتوبر الجاري 8.381.921 جرعة موزعة بين 5.233.947 الجرعة أولى و3.147.947 الجرعة الثانية

وأبرزت وزارة الصحة أن عدد المسجلين على منظومة ايفاكس لتلقي التلقيح بلغ اليوم السبت 9 أكتوبر الجاري الى حدود الساعة 11 و8 دقائق 6.438.031 مسجلا داعية في هذا الصدد كل الراغبين في تلقي التطعيم ضد كورونا الى المبادرة الى التسجيل على منظومة ايفاكس