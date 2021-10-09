الاطاحة بتونسيّين وليبي استولوا على سيّارة باستعمال السلاح

تمكّن أعوان منطقة الأمن الوطني بالعمران مساء أمس الخميس 7 أكتوبر 2021 وإثر كمين محكم بجهة حي ابن خلدون، من محاصرة شابين تونسي وليبي كانا على متن سيارة قاما بسرقتها من ليبيا صحبة عنصر ثالث تونسي بعد إطلاق النار على صاحبها.

وأفادت الأبحاث بأن المظنون فيهم الثلاثة وهم تونسيان وليبي، اعترضوا سبيل المتضرر وهو على متن سيارته باحدى طرقات طرابلس متوجها الى تونس وأطلقوا عليه النار بواسطة سلاح ناري ثم افتكوا منه سيارته وتمكنوا من إدخالها التراب التونسي بعد إدخال تغيير عليها.

وحسب محاضر البحث، فإن المتضرر استرجع سيارته، فيما تم إيقاف العنصر الثالث والاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة على ذمة البحث .