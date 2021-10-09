تفاصيل إستخراج جثّة إمرأة بعد أيّام من دفنها #خبر_ عاجل

قامت فرقة الأبحاث العدلية التابعة لمنطقة الحرس الوطني بطبرقة وبعد إنابة من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بالبحث في موت مسترابة لامرأة في العقد الثالث من متساكني إحدى أرياف معتمدية فرنانة وهو ما تطلب فتح القبر واستخراج الجثة لعرضها على الطبيب الشرعي والكشف عن سبب الوفاة.

وكانت الهالكة قد توفيت بمنزل زوجها منذ أيام في ظروف غامضة وتم دفنها من قبل عائلتها وعائلة الزوج دون اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها وهو ما تطلب فتح تحقيق في الحادثة وقد عهد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بطبرقة بإعادة بتولي التحقيق وفتح القبر واستخراج الجثة وعرضها على الطبيب الشرعي قصد التشريح الطبي وإجراء التحاليل اللازمة وقد اثبت التقرير الطبي الأولي تعرض الهالكة للعنف والذي بدت آثاره على أماكن متفرقة من جسدها.