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الرابطة 2: فوز امل جربة ميدون على مرجان طبرقة وديا 3-1

2021/10/09 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

فاز فريق امل جربة ميدون على نادي مرجان طبرقة بنتيجة 3-1 في مباراة ودية جرت بعين دراهم تحضيرا لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم
وبدا امل جربة تربصه في طبرقة بداية الاسبوع بمشاركة 30 لاعبا تحت اشراف محمد العربي العرعوري كمدرب أول .
ويذكر من جهة اخرى ان فريق مرجان طبرقة سيشارك لاول مرة تاريخه في الموسم الجديد في بطولة الرابطة المحترفة الثانية.

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