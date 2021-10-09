رئيس الدولة يؤكد للأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية الحرص على نجاح قمة الفرنكفونية المقبلة بجزيرة جربة

جدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد التأكيد، خلال لقائه اليوم السبت بقصر قرطاج، مع الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية “لويز موشيكيوابو” والوفد المرافق لها، على حرص تونس على نجاح القمة المقبلة للفرنكوفونية بجزيرة جربة، وتوفير أفضل الظروف المناسبة لها.

واستعرض سعيّد خلال اللقاء، ما تم بذله من جهود دؤوبة في الغرض، والتقدّم الحاصل في التحضيرات الحثيثة الجارية على كافة المستويات، حتى تكون تونس جاهزة في الموعد لاحتضان هذا الحدث الإقليمي الهام، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

يشار الى أن القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية ستنعقد بجزيرة جربة (ولاية مدنين) يومي 20 و21 نوفمبر المقبل، وقد أكد أكثر من 20 بلدا مشاركتهم في هذا الحدث الدولي الذي يتزامن مع الذكرى الخمسين لإنشاء المنظمة الدولية للفرنكفونية.