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بن عروس : إلقاء القبض على شخصين بتهمة حيازة وترويج مخدر القنب الهندي في الوسط التلمذي

2021/10/09 أخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكّنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببن عروس من إلقاء القبض على عنصر منحرف من ذوي الشبهة في ترويج المخدرات وشريكه بتهمة حيازة مادة مخدّرة من صنف القنب الهندي وترويجها.

وفي تفاصيل العملية وفي إطار التصدي لظاهرة ترويج المواد المخدّرة و خاصة في الوسط المدرسي وعلى إثر ورود معلومات على فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببن عروس مفادها قيام منحرف بترويج مواد المخدّرة من صنف القنب الهندي في صفوف الوسط التلمذي بجهة حمام الشط تم ايلاء الموضوع الأهمية اللازمة و تنشيط العمل الاستعلامي ورصد ذي الشبهة ، وبعد نصب كمين محكم له ، أمكن لها إلقاء القبض على المعني بالامر والذي تبين انه من ذوي السوابق العدلية في مجال المخدرات .
وبالتحقيق معه تم التعرف على شريكه حيث تم ضبط كمية من المخدّرات (قنب هندي ) بمحلّ سكناه و مبلغ مالي من عائدات الترويج وباستشارة النيابة العمومية ببن عروس أذنت بالاحتفاظ بهما من اجل مسك و استهلاك و ترويج مواد مخدّرة.

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