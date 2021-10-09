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نقابة السلك الدبلوماسي تدعو إلى سحب جواز السفر الدبلوماسي الممنوح للرئيس المؤقت السابق المنصف المرزوقي

2021/10/09 المصدر مع وات, سياسة

المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي التونسي، كلا من رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إلى “سحب جواز السفر الدبلوماسي الممنوح للرئيس المؤقت السابق المنصف المرزوقي لاخلاله بواجب التحفظ والمس من مصالح البلاد”.

وأوضحت نقابة السلك الدبلوماسي في بيان أصدرته مساء اليوم السبت، أن “هذه الافعال تتعارض مع المهام الدبلوماسية النبيلة، كما تخالف احكام اتفاقية فيانا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961”.

وتأتي دعوة النقابة إلى سحب جواز السفر الدبلوماسي الممنوح للمرزوقي، إثر التصريحات التي وصفتها “بالخطيرة والمشينة وكان قد أدلى بها المعني اليوم في باريس، وحرّض فيها سلطات دولة اجنبية لاتخاذ تدابير عقابية ضد بلاده والسعي لافشال القمة 50 لمنظمة الفرنكوفونية المقرر تنظيمها بتونس الشهر القادم”.

وأدان المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي التونسي، بأشدّ العبارات هذه “الافعال والتصريحات اللاوطنية الصادرة عن مسؤول سام سابق قد تقلد مهام لها علاقة بالسياسة الخارجية والعمل الدبلوماسي للبلاد”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع اخبارية، تناقلوا مقطع فيديو لوقفة احتجاجية نظمها تونسيون اليوم بباريس يظهرمن خلاله الرئيس المؤقت السابق، المنصف المرزوقي وهو يلقي كلمة و يدعو فرنسا إلى رفض ما وصفه ب”الانقلاب” وعدم الوقوف إلى جانب نظام قيس سعيّد.

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