نابل: تسجيل حالتي وفاة و15 إصابة بفيروس كورونا المستجد

سجلت الإدارة الجهوية للصحة بنابل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد بكل من معتمدية الحمامات وقربة، ليبلغ مجموع الوفيات 1417 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل ،عمر السليمي في تصريح لصحفية (وات) مساء السبت

وأوضح أن التحاليل المخبرية الأخيرة المجراة بالمخابر العامة والخاصة والعيادات للتقصي حول الفيروس والبالغ عددها 195 تحليلا أسفرت عن تسجيل 15 إصابة، أي بنسبة تحاليل إيجابية تقدر ب 8 بالمائة، مشيرا إلى أن مجموع الإصابات المكتشفة منذ بداية الجائحة ارتفع ليبغ 49675 حالة

وأبرز أن عدد الحالات النشيطة من المصابين بالفيروس تراجع إلى 264 حالة ،كما شهد عدد حالات الإيواء بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة استقرارا ب 16 حالة

وبين في هذا السياق، أن نسبة استغلال أسرة الاوكسيجين قدرت ب8 بالمائة بالقطاع العام و 6 بالمائة بالقطاع الخاص، في حين بلغت نسبة استغلال أسرة الانعاش بالقطاع العام 20 بالمائة مقابل 0 بالمائة بالقطاع الخاص