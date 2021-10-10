جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الاحد 10 اكتوبر 2021

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية،اليوم الاحد ،عددا من الاخبار والمتفرقات من ابرزها سامي الطاهري يدعو الى ايقاف صرف جراية الرئيس الاسبق للجمهورية المنصف المرزوقي وعميد المحامين السابق شوقي الطبيب يؤكد الغاء قرار وضعه تحت الاقامة الجبرية اضافة الى ايقاف طيار فرنسي كان ينوي تفجير كاتدرائية نوتردام بطائرته .

وافاد موقع اذاعة “موزاييك اف ام ” ان العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب اكد في تدوينة على حسابه على “الفايسبوك” الغاء قرار وضعه تحت الاقامة الجبرية .

وفي سياق متصل، ابرز موقع “راديو اي اف ام ” ان الوزير الاسبق انور معروف اعلن على صفحته على “الفايسبوك ” انه تم رفع الاقامة الجبرية المفروضة عليه من قبل المكلف بتسيير شؤون وزارة الداخلية رضا الغرسلاوي .

ويذكر ان معروف بادر برفع طعن لدى القضاء الاداري ضد هذا القرار رفقة عدد اخر من المشمولين بهذا الاجراء وقد كان مآل كل هذه الطعون الرفض من قبل المحكمة الادارية .

واعتبر الصحفي زياد الهاني في تدوينة على صفحته الخاصة على الفايسبوك ان اجبار قيس سعيد على التراجع عن قرارات الاقامة الجبيرية التي رفض الرئيس الاول للمحكمة الادارية الغاءها رغم ثراء فقه القضاء الاداري الذي اعتبرها غير دستورية ،يمثل انتصارا باهرا لحركة الحقوق المدنية وللقضاء الاداري وقضاته الشرفاء .

وشدد الهاني في ذات التدوينة على ضرورة استقالة الرئيس الاول للمحكمة الادارية مهدي قريصيعة .

ونقل موقع “راديوماد ” تدوينة نشرها الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري ، على صفحته الخاصة على “الفايسبوك ” دعا فيها الى ايقاف صرف جراية الرئيس الأسبق للجمهورية المنصف المرزوقي .

واضاف الطاهري ، ان جرايته المقدرة بثلاثين الف دينار تمكن من انتداب 18 استاذ تعليم ابتدائي وثانوي دون احتساب كلفة الحراسة والمرافقة والخدمات وجواز السفر الديبلوماسي الذي يتمتع بها المرزوقي وفق تعبيره .

وفي اخبار العالم ، تداولت المواقع خبر ايقاف السلطات الفرنسية طيارا في صفوف قواتها كان ينوي تفجير كاتدرائية نوتردام التاريخية بطائرته .

واضافت ،ان السلطات الفرنسية القت القبض على الطيار وعرضه على طبيب نفسي لاختبار مداركه العقلية حسب اولى المعطيات .

ونشر موقع “الصباح نيوز ” نقلا عن مسؤول لبناني ان البلاد دخلت في ظلام تام بعد خروج اكبر محطتي كهرباء من الحدمة بسبب نقص الوقود .

وافاد ذات المصدر ، ان شبكة كهرباء لبنان توقفت تماما عن العمل عند ظهر امس السبت ومن المستبعد ان تعمل حتى نهار الاثنين القادم او لايام عدة .

وجاء في نفس الموقع ، ان فنزويلا تعتزم نصب اشارات مرورية عند مداخل الاماكن العامة والمطاعم للتحقق من الوضع اللقاحي للزبائن وفق ما قاله الرئيس نيكولاس مادورو في تصريحات اعلامية .

واشار الى الانطلاق في تطبيق هذا النظام في اواخر شهر اكتوبر الجاري والذي يستند الى قاعدة بيانات تسمح بكعرفة ما اذا كان الشخص مطعما ام لا .