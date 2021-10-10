الكاف: تسجيل 03 حالات وفاة و08 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأحد، في تحيين جديد لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة “كورونا” عن تسجيل 03 حالات وفاة و08 إصابات بعدوى الفيروس، وذلك بعد صدور نتائج 62 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 08 اكتوبر

ويرتفع، وفق التحيين الجديد، إجمالي الوفيات المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 686 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 19583 حالة تماثلت منها 19475 حالة للشفاء

كما جاء في الاحصائيات الجديدة تواصل انخفاض عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات حيث بلغ عددهم اليوم 16 مصابا منهم 06 موزعين على أقسام الانعاش والعلاج المكثف فيما انخفض عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 108 حالات، وهو رقم يعكس وفق رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة عبد الباقي الجمني، التحسن الملحوظ الذي يشهده الوضع الوبائي المتصل بانتشار الجائحة سيما في ظل تكثيف عمليات التلقيح