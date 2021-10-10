إمكانية اختيار نوع اللقاح ضد كورونا لفائدة هذه الفئة العمرية خلال الأيام المفتوحة للتلقيح

هكذا سيكون الطقس اليوم

تسجيل حالتي وفاة و234 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 7 أكتوبر 2021

المنستير: النيابة العمومية تأذن بفتح بحث تحقيقي في جريمة القتل العمد مع سابقية القصد لطفل ببنبلة

عاجل: محتجون يعتدون على الطاقم الصحفي للتلفزة الوطنية

2021/10/10 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

اعتدى عدد من المحتجين المشاركين في المسيرة التي أقيمت اليوم وسط العاصمة والمناهضة للقرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية الماضي، على الطاقم الصحفي للتلفزة الوطنية التونسية، ورشقوا أفراد الفريق التلفزي بالقوارير البلاستيكية والحجارة ، رافعين شعارات تحريضية على الصحفيين.
وأصيب أيمن حاج سالم الصحفي بقسم الأخبار بالقناة الوطنية الأولى بجروح مما استدعى تدخلا عاجلا لوحدات الحماية المدنية التي تولت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn