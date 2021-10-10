منوبة: رفع 84 مخالفة اقتصادية خلال حملة مراقبة إقليمية

أسفرت حملة اقليمية مشتركة للمراقبة الاقتصادية، انتظمت بمختلف مناطق ولاية منوبة، اليوم الأحد، عن تحرير 84 مخالفة اقتصادية في قطاعات مختلفة، وذلك إثر 845 زيارة تفقد ومراقبة قام بها 13 فريقا مشتركا من الإدارات الجهوية للتجارة بكل من منوبة وبنزرت وتونس وأريانة، حسب معطيات من الادارة الجهوية للتجارة بمنوبة.

وشملت الزيارات نقاط البيع بالجملة والتفصيل، والأسواق البلدية والأسبوعية، وجميع مسالك توزيع الخضر والغلال والمواد الغذائية المدعّمة، فيما تعلقت المخالفات المرفوعة بغياب الفوترة (20 مخالفة)، وعدم إشهار الأسعار (15 مخالفة)، والبيع باسعار غير قانونية (13 مخالفة)، والزيادة في الاسعار (11 مخالفة)، إضافة إلى استعمال موازين غير قانونية (9 مخالفات).

اما على مستوى القطاعات، فتوزعت المخالفات إلى 19 مخالفة اقتصادية في قطاع التغذية العامة بالتفصيل، و16 مخالفة في كل من قطاع الخضر والغلال، وقطاع التبغ والفواكه الجافة، و15 مخالفة اقتصادية في قطاع الدواجن والبيض، فضلا عن مخالفات في قطاعات الأسماك، واللحوم الحمراء، والمخابز والمرطبات، والاعلاف.

وأسفرت الحملة كذلك عن حجز 1100 كغ من البطاطا والف لتر من المياه، وذلك في اطار التصدي لظاهرة بيع الماء بالشاحنات، إلى جانب 100 كلغ من السداري، و126 علبة سجائر، و215 لترا من الحليب.