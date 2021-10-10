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برنامج مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم

2021/10/10 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الفترة ما بين 15 و 17 أكتوبر الجاري موعدا لإجراء مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الاتحاد ، على أن تقام مباريات الإياب خلال الفترة من 22 وحتى 24 من نفس الشهر.

وجاءت مواجهات الدور التمهيدي الثاني للكونفدرالية كالتالي:

الجمعة 15 أكتوبر:

بياشارا يونايتد (تنزانيا) – أهلي طرابلس (ليبيا)
ديابل نوار (الكونغو) – أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا)

مارومو جالانتس (جنوب إفريقيا) – فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية)
بينجا (مالي) – أسفا ينينجا (بوركينا فاسو)
الأهلي مروي (السودان) – جور ماهيا (كينيا)

السبت 16 أكتوبر:

اتحاد بن قردان (تونس) – نهضة بركان (المغرب)
الجيش الملكي (المغرب) – شبيبة القبائل (الجزائر)
عزام (تنزانيا) – بيراميدز (مصر)
هيئة الموارد الأوغندية (أوغندا) – المصري (مصر)
أورابا يونايتد (بوتسوانا) – القطن (الكاميرون)
ريد أروز (زامبيا) – بريميرو دي أجوستو (أنغولا)
كونكورد (موريتانيا) – شبيبة الساورة (الجزائر)
ديامبار (السنغال) – إنيمبا (نيجيريا)

الأحد 17 أكتوبر:
بايلسا يونايتد (نيجيريا) – النادي الصفاقسي (تونس)
كيجالي (رواندا) – موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية)
أنتاناناريفو (مدغشقر) – إنتر كلوب (أنغولا)

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