برنامج مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الفترة ما بين 15 و 17 أكتوبر الجاري موعدا لإجراء مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الاتحاد ، على أن تقام مباريات الإياب خلال الفترة من 22 وحتى 24 من نفس الشهر.
وجاءت مواجهات الدور التمهيدي الثاني للكونفدرالية كالتالي:
الجمعة 15 أكتوبر:
بياشارا يونايتد (تنزانيا) – أهلي طرابلس (ليبيا)
ديابل نوار (الكونغو) – أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا)
مارومو جالانتس (جنوب إفريقيا) – فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية)
بينجا (مالي) – أسفا ينينجا (بوركينا فاسو)
الأهلي مروي (السودان) – جور ماهيا (كينيا)
السبت 16 أكتوبر:
اتحاد بن قردان (تونس) – نهضة بركان (المغرب)
الجيش الملكي (المغرب) – شبيبة القبائل (الجزائر)
عزام (تنزانيا) – بيراميدز (مصر)
هيئة الموارد الأوغندية (أوغندا) – المصري (مصر)
أورابا يونايتد (بوتسوانا) – القطن (الكاميرون)
ريد أروز (زامبيا) – بريميرو دي أجوستو (أنغولا)
كونكورد (موريتانيا) – شبيبة الساورة (الجزائر)
ديامبار (السنغال) – إنيمبا (نيجيريا)
الأحد 17 أكتوبر:
بايلسا يونايتد (نيجيريا) – النادي الصفاقسي (تونس)
كيجالي (رواندا) – موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية)
أنتاناناريفو (مدغشقر) – إنتر كلوب (أنغولا)