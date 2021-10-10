برنامج مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الفترة ما بين 15 و 17 أكتوبر الجاري موعدا لإجراء مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس الاتحاد ، على أن تقام مباريات الإياب خلال الفترة من 22 وحتى 24 من نفس الشهر.

وجاءت مواجهات الدور التمهيدي الثاني للكونفدرالية كالتالي:

الجمعة 15 أكتوبر:

بياشارا يونايتد (تنزانيا) – أهلي طرابلس (ليبيا)

ديابل نوار (الكونغو) – أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا)

مارومو جالانتس (جنوب إفريقيا) – فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية)

بينجا (مالي) – أسفا ينينجا (بوركينا فاسو)

الأهلي مروي (السودان) – جور ماهيا (كينيا)

السبت 16 أكتوبر:

اتحاد بن قردان (تونس) – نهضة بركان (المغرب)

الجيش الملكي (المغرب) – شبيبة القبائل (الجزائر)

عزام (تنزانيا) – بيراميدز (مصر)

هيئة الموارد الأوغندية (أوغندا) – المصري (مصر)

أورابا يونايتد (بوتسوانا) – القطن (الكاميرون)

ريد أروز (زامبيا) – بريميرو دي أجوستو (أنغولا)

كونكورد (موريتانيا) – شبيبة الساورة (الجزائر)

ديامبار (السنغال) – إنيمبا (نيجيريا)

الأحد 17 أكتوبر:

بايلسا يونايتد (نيجيريا) – النادي الصفاقسي (تونس)

كيجالي (رواندا) – موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية)

أنتاناناريفو (مدغشقر) – إنتر كلوب (أنغولا)