مجهول يقتحم منزل والدة سمير الوافي ويشهر في وجهها سكينا #خبر_ عاجل

أكد الاعلامي سمير الوافي أن والدته قد تعرّضت للاعتداء بالعنف من قبل شخص مجهول داخل منزلها.

وأضاف الوافي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أن والدته دخلت الى منزلها فوجدت شخصا مجهولا وبيده سكّين وقد أشهرها في وجهها الا أنها توسّلت اليه فتركها و قام فقط بافتكاك هاتفها.

وفي ما يلي نص التدوينة:

بعناية الله وفضله نجونا من فاجعة هذا الصباح…فمنذ قليل أي حوالي العاشرة صباحا تتفاجئ أمي وهي تدخل منزلها في الزبيدين بشخص مجهول يحمل سكينا ويفتش المنزل…وحين داهمته شهر السكين في وجهها وكاد يعتدي عليها…فظلت تتوسل اليه وتستعطفه حتى تركها واكتفى بضربها على رأسها…وفر هاربا بعد افتكاك هاتفها…!!!

الحمد لله على سلامة الغالية أمي التي مازالت تحت وقع الصدمة…والبقية ستكون جلب المجرم ولو من تحت الأرض بإذن الله…فثقتنا في القضاء و الأمن كبيرة…وأرجو أن لا يكون للاعتداء خلفيات أخرى عدى الإجرام…!!!