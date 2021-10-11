السيرة الذّاتية لوزيرة العدل ليلى جفال

أدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، صباح اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية بقصر قرطاج، وكشفت عن تركيبة حكومتها التي تضم 24 وزيرا وكاتبة دولة.

وأعلنت بودن، عن تكليف القاضية الرئيسة الاولى لمحكمة الاستئناف بنابل ليلى جفال بمنصب وزيرة العدل.

وشغلت ليلى جفال، منصب وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية في حكومة هشام المشيشي، وهي من مواليد 29 أوت 1960 برادس وهي متحصلة على شهادة الإجازة في الحقوق، اختصاص قانون خاص، سنة 1985 وشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة سنة 1986.

التحقت، ليلى جفال، بسلك القضاء سنة 1987 وعملت كقاضية بمحكمة الناحية بقرمبالية من 1994 إلى 1998 ثم بمحكمة الناحية بتونس سنتي 1998 و1999 ومستشارة بمحكمة الاستئناف بتونس سنتي 1999 و2000 ومستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس من 2000 إلى 2003.

وشغلت في ما بعد منصب وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس من 2003 إلى 2008 ومستشارة بمحكمة التعقيب من 2008 إلى 2012.

كما تولّت ليلى جفال رئاسة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل من 2012 إلى 2014 ثم المحكمة الابتدائية بقرمبالية من 2014 إلى 2016، وهي الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف منذ سنة 2016.