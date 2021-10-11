السيرة الذاتية لوزير الداخلية توفيق شرف الدّين

يشغل توفيق شرف الدين الى حين تكليفه اليوم الاثنين يحقيبة الداخلية في حكومة نجلاء بودن ، خطة رئيس للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية برتبة وزير، بعد أن عينه رئيس الجمهورية يوم 6 أفريل 2021 على رأس الهيئة خلفا لتوفيق بودربالة.

مارس توفيق شرف الدين مهنة المحاماة خلال حياته المهنية وشغل قبل ترؤسه للهيئة ،منصب وزير للداخلية في حكومة هشام مشيشي، الذي عينه ضمن التشكيلة الحكومية يوم 24 أوت 2020 ليقيله يوم 5 جانفي 2021 .كما سبق له أن أشرف على إدارة حملة قيس سعيد الانتخابية سنة 2019 في ولاية سوسة.

تحصل شرف الدين المولود بمنزل مهيري بولاية القيروان، يوم 24 نوفمبر 1968على الماجستير المهني في العقود والخدمات القانونية من كلية الحقوق بسوسة سنة 2011، وذلك بعد نيله شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة في المناظرة الوطنية لسنة 1995 ، والأستاذية في الحقوق من كلية الحقوق بسوسة سنة 1994.

وهو يمارس مهنة المحاماة منذ سنة 1996، وأصبح محاميا لدى التعقيب منذ سنة 2008، وهو أيضا عضو بالفرع الجهوي للمحامين بسوسة مكلف بالنشاط العلمي والملتقيات العلمية منذ سنة 2013، وعضو باللجنة القانونية لرابطة الوسط لكرة القدم منذ سنة 2016.

كما كانت له مساهمة في بعث وتنظيم أول بطولة سنوية لكرة القدم للمحامين سنة 2018-2019، والمشاركة والحصول على أول كأس إفريقية لكرة القدم للمحامين، مع المشاركة في دورات دولية لكرة القدم للمحامين .