السيرة الذاتية لوزيرة المالية سهام البوغديري نمصية

تمّ تكليف سهام البوغديري حرم نمصيّة بمهمّة وزارة الماليّة في إطار حكومة، نجلاء بودن، التّي أدّت اليمين أمام رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، الإثنين.

وتحمل نمصيّة، التّي كلّفت بتسيير الوزارة ذاتها ما بعد 25 جويلية 2021 وإلى حد الآن، شهادة المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة مستشارة المصالح العمومية دفعة سنة 1991.

وهي متحصّلة على الأستاذية في التصرّف والعلوم الإقتصادية سنة 1988 بكلية العلوم الاقتصادية بتونس وعلى شهادة متفقد للأداءات من المدرسة الوطنية للأداءات “كلارمون فران “بفرنسا سنة 1990.

وشغلت وزيرة المالية الجديدة، خطّة مديرة عامّة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة الماليّة. وكلّفت خلال مسيرتها المهنية بإعداد قوانين المالية وإعداد المذكّرات التفسيرية للنصوص الجبائية.

كما أشرفت على قيادة فرق العمل المكلفة بالإصلاح الجبائي. وكانت وزيرة المالية مكلفة بالتفاوض مع الهياكل والمنظمات الوطنية والمهنية والبرلمان بشأن الأحكام الجبائية الواردة بمشاريع قوانين المالية وبشأن الإصلاح الجبائي.

كما كانت مكلّفة بالتفاوض بشأن الاتفاقيات الجبائية الدولية منها اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي مع البلدان الأجنبية. وهي خبيرة في التفاوض مع المنظمات والهياكل والمؤسسات الماليّة الدولية في إطار تجسيم الإصلاحات الكبرى وخاصة منها برنامج الإصلاح الجبائي.

وفي سنة 2018 عهد إليها التنسيق مع مجموعة مدونة السلوك بالاتحاد الأوروبي للتفاوض بشأن سحب البلاد التونسية من القائمة السوداء للبلدان المصنّفة كملاذات ضريبية.

سهام البوغديري نمصية متخرّجة من معهد الدفاع الوطني الدفعة 38 وهي عضو ممثل للدّولة بمجالس إدارة عدد من المؤسسات العمومية والبنوك وشركات التأمين. وهي كذلك مدرّسة لمادّة الجباية بالجامعات والمدارس الوطنية العليا.

نمصية متزوجة وأمّ لثلاثة أبناء.