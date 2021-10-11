تصفيات مونديال-2022 – المجموعة الأولى: فوز بوركينا فاسو أمام جيبوتي 2-0

أطاح منتخب بوركينافاسو بضيفه فريق جيبوتي بنتيجة 2-0 (الشوط الأول: 1-0)، اليوم الاثنين بالملعب الكبير بمراكش، لحساب الجولة الرابعة عن المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة الى مونديال-2022 بقطر.

وافتتح منتخب بوركينا فاسو باب التسجيل في الدقيقة ال30 عبر اللاعب إيسوفو دايو، قبل أن يضيف زميله عبدول فيصل الهدف الثاني في الدقيقة ال64.

وأنهى فريق جيبوتي اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد اللاعب أبتيدون داهير

بالبطاقة الحمراء في الدقيقة ال67.

وفي المباراة الأخرى عن هذه المجموعة، يلاقي يوم غد الثلاثاء المنتخب

الجزائري نظيره من النيجر، بملعب “سيني كونتشي” بنيامي.

ويتصدر ”مؤقتا” منتخب بوركينا فاسو المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، أمام

الجزائر (7 نقاط/ناقص مباراة) والنيجر (3 نقاط/ناقص مباراة) وجيبوتي في

المرتبة الأخيرة بصفر نقطة.

ويتأهل الاول من كل مجموعة الى الدور الاخير من التصفيات المقرر لشهر

مارس 2022.