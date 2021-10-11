المنستير/”كوفيد19″: تلقيح 1366 شخصا من بينهم 377 تلميذا

سجلت الدائرة الصحية بالمنستير، اليوم الاثنين، في إطار الأيام المفتوحة لتلقيح الذين أعمارهم 40 سنة فما فوق، تلقيح مجموع 989 شخصا على مستوى المراكز الجهوية للتلقيح ضدّ “كوفيد19” بالمنستير والمكنين وقصر هلال بولاية المنستير، مقابل تلقيح ألفين و58 شخصا أمس الأحد، بالمركزين الجهويين للتلقيح ضدّ “كوفيد19” بالمنستير والمكنين.

وتلقى اليوم على مستوى المعاهد بالبقالطة، وسكرين طبلبة، والرياض 2 بقصر هلال، وجمال، وقصيبة المديوني بولاية المنستير، مجموع 377 من التلاميذ جرعة تلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بالمنستير، حمودة الببة.

وكانت الجهة الصحية بالمنستير سجلت في الفترة 13 مارس 2021-10 أكتوبر 2021 تلقي 282 ألفا و844 شخصا الجرعة الأولى من التلقيح ضدّ فيروس كرورنا المستجد، و174 ألفا و231 شخصا الجرعة الثانية، حسب آخر إحصائيات أعلنت عنها اليوم الاثنين الإدارة الجهوية للصحة.