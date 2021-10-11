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حالتا وفاة و32 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال يوم واحد

2021/10/11 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل حاتي وفاة (02) جراء فيروس كورونا المستجد، تم التصريح بهما بتاريخ يوم أمس الأحد 10 اكتوبر الجاري، كما تم تسجيل 32 إصابة جديدة بالفيروس، من مجموع 1406 تحاليل مخبرية تم إنجازها، لتبلغ نسبة التحاليل الإيجابية 2 فاصل 28 في المائة.

وأوضحت الوزارة، مساء اليوم الاثنين، في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد، أن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء في شهر مارس من العام الماضي، 25 ألفا و39 وفاة.

وورد في ذات البلاغ أن عدد المتعافين من هذا الفيروس بلغ يوم أمس، 271 شخصا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للمتعافين إلى 682 ألفا و624 شخصا.

كما بلغ عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، 704 مصابين، من بينهم 9 حالات جديدة، و142 شخصا مقيما بأقسام العناية المركزة، في حين يخضع 51 مريضا للتنفس الاصطناعي.

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