باجة : تلقيح 618 تلميذا فى اول ايام تلقيح التلاميذ ضد كورونا بباجة واقبال ضعيف للطلبة



ذكر المدير الجهوى للصحة في باجة الياس عمار في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء انه تم الى حد اليوم الاثنين تلقيح 618 تلميذا فى اطار الحملات المتنقلة التى اقرت لفائدة تلاميذ المعاهد من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق.

واكد ان الحملة شملت كل معتمديات ولاية باجة وكل معاهدها وانه سجل تفاوت فى الاقبال على التلقيح من معتمدية الى أخرى وكان الاقبال بمعتمدية عمدون هام مقارنة ببقية المناطق حيث تم تلقيح 125 تلميذا.

واكد من جهة اخري ان حملة تلقيح طلبة الجامعات التى انطلقت اليوم شهدت اقبالا ضعيفا حيث لم يتم تلقيح سوى 7 طلبة معبّرا عن أمله فى تحسّن الاقبال فى بقية ايام الاسبوع.

وكانتا وزارتا الصحة والتربية اعلنتا عن تنظيم حملات متنقلة بالمعاهد لتدارك تلقيح التلاميذ المرسمين بها من الشريحة العمرية 15 سنة فما فوق، الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من التلقيح، وذلك خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 14 أكتوبر الجاري.