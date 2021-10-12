عاجل: هذه نسبة التونسيّين الذين تلقّوا جرعتين من التلقيح المضاد لكورونا

أفادت المكلفة بمهمة بديوان وزير الصحة رافلة الدلاجي اليوم الثلاثاء أن 37 بالمائة من مجموع السكان تلقوا جرعتين من اللقاحات المضادة لكورونا مقدرة بلوغ نسبة 50 بالمائة موفى أكتوبر الجاري

وأضافت رافلة الدلاجي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن نسبة الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة من مجموع السكان بلغت 45 بالمائة

ولفتت الى أن معدل تطعيم الاشخاص خلال الأيام المفتوحة للتلقيح والتي انطلقت منذ 4 أكتوبر الجاري بلغ 40 ألف شخص يوميا وهو مؤشر ضعيف ودون المأمول حسب تقديرها

وللتذكير انطلقت أيام التلقيح المفتوحة يوم 4 اكتوبر الجاري والى غاية 9 من نفس الشهر لتلقيح الأشخاص من 40 سنة فما فوق مع اختيار نوع اللقاح وانضافت اليها الأيام المفتوحة من 10 الى 18 أكتوبر الجاري لتطعيم الأشخاص من 18 سنة فما فوق مع اختيار نوع اللقاح

وأشارت رافلة الدلاجي الى وجود نسب هامة للتخلف عن مواعيد التلقيح خاصة لدى الفئة العمرية من 40 الى 50 سنة، لافتة في ذات السياق الى أن مليون و 300 ألف شخص ممن سنهم يساوي أو يفوق ال 40 سنة غير ملقحين

وأرجعت تخلف المواطنين عن مواعيد التطعيم بالخصوص الى أسباب شخصية يمكن أن تكون حسب تقديرها عدم اقتناعهم بضرورة التلقيح

وأبرزت في هذا الصدد أن وزارة الصحة تعمل على اعداد نص قانوني لتحديد امكانية الدخول الى الفضاءات المغلقة والمفتوحة الا عند الاستظهار بشهادة التلقيح أو ما يثبت تلقي جرعتين من التطعيم، معتبرة ان هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في الترفيع في نسب الإقبال على التلقيح