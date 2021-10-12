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عبير موسي:”نجلاء بودن كانت تشارك في اجتماعات دار التجمع” #خبر_ عاجل

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عبير موسي:”نجلاء بودن كانت تشارك في اجتماعات دار التجمع” #خبر_ عاجل

2021/10/12 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، مساء الاثنين 11 أكتوبر إن رئيسة الحكومة نجلاء بودن كانت تحضر باستمرار في اجتماعات لجان التفكير بمقرّ حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، باعتبارها كفاءة من كفاءات البلاد، وفق قولها.

وهاجمت عبير موسي في بث مباشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، رئيس الجمهورية قائلة إنّه يتحدث دائما عن الثورة لكنّه لم يكن يوما ثوريّا، حسب تعبيرها.

وأضافت ”الخطاب والحديث عن الثورة والثورجية واستكمال مسار 17 ديسمبر ليس لديه أي معنى لأن الكفاءات التي تعمل معه هي ثمرة الدولة الوطنية” مشيرة إلى أنّها تعرف منهم أسماء كانوا يحضرون معها في دار التجمع.

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