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الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية تحذّر…

2021/10/12 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

جدّدت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية دعوتها إلى جميع مستعملي شبكات التواصل الإجتماعي وخاصة منها الفايسبوك إلى الرفع من درجة الحذر واليقظة وإلى استعمال كلمات عبور قوية تستجيب لمقاييس السلامة المعلوماتية ولا تقل وجوبا عن ثمانية حروف وعلامات.
كما تؤكد الوكالة على ضرورة حرص جميع المشتركين في موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك على تفعيل خدمة التثبت على مرحلتين، وذلك بهدف مزيد دعم سلامة حساباتهم.

وفي نفس الإطار، تشدد الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية على ضرورة مزيد الإنتباه والحذر عند تلقي رسالة إلكترونية أو رسالة قصيرة عبر الهاتف باسم أحد “الأصدقاء” تعلمكم أنه تم موافاة رقم هاتفكم الجوال إلى إدارة الفايسبوك وتطلب منكم إرسال الرمز الذي ستتلقونه عبر رسالة قصيرة على الهاتف. وتدعو الوكالة إلى تجنب الإجابة على مثل هذه الرسائل لأنها من الطرق المستعملة من قبل القراصنة لاختراق حسابات الفايسبوك وقرصنتها وسرقة المعطيات الخاصة لأصحابها.

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