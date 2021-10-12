رئيسة الحكومة تلتقي عددا من الوزراء ومحافظ البنك المركزي

أجرت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، بمناسبة مباشرتها لمهامها، جملة من اللقاءات، جمعتها بعدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي التونسي.

وأفاد بلاغ لمصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة، بأن بودن استقبلت صباح اليوم وزير الصحة، علي المرابط، الذي قدم لها تقريرا مفصلا حول الوضع الوبائي لجائحة كوفيدـ19، وتقدم عمليات التلقيح.

ونوهت رئيسة الحكومة بالتقدم المسجل في الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، حيث تجاوز عدد التونسيين الذين استكملوا التلقيح الـ4 ملايين تونسي وتونسية، ودعت في هذا الإطار إلى مواصلة العمل بنفس النسق، ومزيد تحسيس المواطنين بأهمية الاقبال على التلقيح، خاصة مع توفر التلاقيح اللازمة.

وعقدت رئيسة الحكومة عقب ذلك، اجتماعا مع كل من وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، ووزير التربية، فتحي السلاوتي، تمحور حول الإصلاحات اللازمة في قطاع التربية.

كما التقت نجلاء بودن رمضان، محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، بحضور وزيرة المالية.

وتطرق اللقاء، وفق البلاغ الإعلامي، إلى أهم المستجدات الاقتصادية والمالية. وشددت رئيسة الحكومة، في هذا الشأن، على أهمية توحيد الجهود للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعرفها تونس، مؤكدة أن أولوية حكومتها تتمثل في تحقيق توازن المالية العمومية والمضي في الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، والتي تهدف لتحسين مستوى عيش التونسيين وتحسين القدرة الشرائية.

إلى ذلك، التقت رئيسة الحكومة ظهر اليوم الثلاثاء، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي بن حمزة، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود إلياس حمزة. وتناول هذا اللقاء الاستعدادات للموسم الفلاحي 2021-2022 وملف التحكم في الأسعار.