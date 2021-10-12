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تصفيات مونديال-2022 : الجزائر تكتسح النيجر برباعية نظيفة

2021/10/12 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

اكتسح المنتخب الجزائري لكرة القدم منتخب النيجر برباعية دون رد في المباراة التي اقيمت يوم الثلاثاء بملعب سيني كونتشي بالعاصمة نيامي لحساب الجولة الرابعة عن المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.
وسجل أهداف منتخب الجزائر كل من رياض محرز (20) وعيسى ماندي (27) وإسماعيل بن ناصر (47) وبغداد بونجاح (54).
وبهذا الفوز يحافظ منتخب “الخضر” على صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط فيما يتواجد النيجر في المركز الثالث بثلاث نقاط.
وفي اللقاء الآخر عن نفس المجموعة، فازت بوركينافاسو يوم الاثنين على جيبوتي (2-0) بمراكش ليتقاسم “الخيول” الصدارة مع الجزائر ب10 نقاط. أما جيبوتي فتتذيل المجموعة دون رصيد.
ويتأهل متصدر المجموعة إلى الدور الثالث والأخير المقرر خلال شهر مارس 2022.

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