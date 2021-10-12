الخارجية الأمريكية: حكومة بودن “خطوة مرحب بها تخطوها تونس إلى الأمام” وواشنطن تتطلع إلى “عودة سريعة إلى النظام الدستوري”

هنأت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تونس، على تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في إحاطة صحفية، أن الحكومة الجديدة، والتي تضم 10 وزيرات، تعد “خطوة مرحبا بها تخطوها تونس إلى الأمام نحو معالجة التحديات الاقتصادية والصحية والاجتماعية الكبيرة التي تواجهها”.

وعبّر برايس عن تطلع الولايات المتحدة “إلى تلقي المزيد من البلاغات عن إرساء مسار يشمل الجميع، من أجل عودة سريعة إلى النظام الدستوري”، وفق نص الإحاطة الذي نشرته سفارة الولايات المتحدة بتونس، على حسابها على تويتر.

وكان برايس قال يوم 7 أكتوبر الجاري في إحاطة صحفية، إن بلاده تحث الرئيس (قيس سعيد) ورئيسة الوزراء الجديدة، “على الاستجابة لما يدعو إليه الشعب التونسي من وضع خارطة طريق واضحة المعالم للعودة إلى عملية ديمقراطية شفافة، تشمل المجتمع المدني والأطياف السياسية المتنوعة”. كما شدد على “ضرورة أن تفي الحكومة التونسية بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان كما ينص على ذلك الدستور ويؤكده المرسوم الرئاسي عدد 117”.

يذكر أنّ رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، أعلنت صباح أمس الإثنين بقصر قرطاج، عن تركيبة حكومتها التي كُلفت بتشكيلها منذ 29 سبتمبر 2021 من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، والتي ضمت 24 وزيرا وكاتبة دولة، من بينهم 9 نساء، أدّوا جميعهم اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة.