هذا فحوى المكالمة الهاتفية بين رئيسة الحكومة ورئيس منظمة الفلاحين

جرت صباح اليوم الاربعاء 13 اكتوبر 2021 مكالمة هاتفية بين رئيسة الحكومة نجلاء بودن ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار.

وووفق بلاغ للمنظمة الفلاحية، فقد شدد الزار خلال المكالمة على ضرورة ان تتوخى الحكومة الجديدة مقاربة تشاركية في عملها لضمان تجاوز الصعوبات التي تمر بها بلادنا اقتصاديا وماليا واجتماعيا.

كما أكد الزار على أن إنقاذ الاقتصاد الوطني يبدأ بالضرورة عبر إنقاذ قطاع الفلاحة والصيد البحري ومعالجة مشاغل الفلاحين والبحارة واعطاء الاولوية الى هذا القطاع في مخططات التنمية لدوره الاسترتيجي في تحقيق سيادتنا الغذائية.

ومن جهتها أبدت رئيسة الحكومة تقديرها للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري واستعدادها للتعاون معه والتفاعل ايجابيا مع مقترحاته وتشريكه في مختلف القضايا التي تهم الشان الوطني وخاصة في الجهود الرامية الى انقاد الاقتصاد الوطني ودفع قطاع الفلاحة والصيد البحري والاحاطة باهله لضمان سيادتنا الغذائية.