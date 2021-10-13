سليانة : ضبط سيارة خفيفة محمّلة ب7176 قعطة من الملابس الجاهزة المهرّبة

ضبط أعوان وإطارات فرقة الشرطة العدلية وفرقة شرطة النجدة بولاية سليانة اليوم الإربعاء سيارة خفيفة محمّلة ب7176 قعطة من الملابس الجاهزة المهرّبة، وفق ما ذكره مصدر مسؤول من الأمن الوطني

وأضاف في تصريح لـ(“وات) أن البضاعة المحجوزة التي ضبطها على متن السيارة في مدينة سليانة شملت جوارب وملابس داخليه قدّرت قيمتها المالية بما في ذلك السيارة المحمّلة للبضاعة ب44 ألف دينار، لافتا إلى أنها كانت قادمة من ولاية القصرين في إتجاه تونس العاصمة.

وأشار المصدر الأمني إلى أنه تم تحرير محضر في الغرض، من أجل مسك بضاعة خاضعة لإثبات المصدر.