محمد القوماني يهاجم رئيس الجمهورية..

اعتبر القيادي بحركة النهضة محمد القوماني اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021، أن ”خطابات الوصم والبذاءة والكراهية والعداوة والمعجم الحربي ، تجد جذورها ومرجعيتها في خطابات رئيس الجمهورية نفسه”.

وقال القوماني في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إن “عربدة بعض ميلشيات الشعبوية في الاعتداء على نواب الشعب أو الشخصيات السياسية، ومجسّمات الصواريخ وشعارات الحشد الشعبي يوم 03 أكتوبر، تحيلنا بلا شكّ على صور سوداء للتطاحن الأهلي بالمشرق العربي أو على إسقاط لصور مقاومة العدوّ الصهيوني”.

وأضاف القوماني “شتّان بين أساليب مقاومة عدوّ مغتصب للأرض ومنتهك للحقوق بأنواعها ومارق عن الشرعية الدولية، وبين إدارة اختلاف بين “خصوم” في السياسة ومتنافسين في خدمة الشعب من أبناء الوطن الواحد، في ظلّ تعدّدية حزبية مشروعة وتنافسية شعبية تحتكم لصناديق الاقتراع “.