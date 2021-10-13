عاجل: وفاة شخص أضرم النار في جسده قرب سوق أسبوعية..

توفي، ظهر اليوم الأربعاء، قرب أحد الأودية المحاذية للسوق الأسبوعية بالفحص من ولاية زغوان، مواطن أقدم على سكب كمية من البنزين على جسده وإضرام النار فيه، حيث التهمت النيران كافة أجزاء جسمه الذي تفحم بالكامل مما أدى إلى وفاته على عين المكان.

وحسب المعطيات الأولية التي أفاد بها معتمد الفحص، رامي بن سعيد، “وات” ، فإن الهالك، وهو أصيل منطقة المروج من ولاية بن عروس ويبلغ من العمر42، كان في طريقه إلى منطقة قعفور بولاية سليانة عبر مدينة الفحص على متن سيارة وتعرض لحادث مرور تولت على إثره المصالح الأمنية بالفحص القيام بالإجراءات اللازمة في الغرض، ثم أخلت سبيله ونُقل إلى المستشفى المحلي بالفحص لتلقي العلاج إلا أن الهالك غادره على الفور واتجه مباشرة إلى مكان حتفه بالوادي المذكور.

واستنادا إلى ذات المصدر فقد أذنت النيابة العمومية بزغوان لفرقة الشرطة العدلية بزغوان بفتح تحقيق في الغرض للكشف عن ملابسات القضية.