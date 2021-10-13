عاجل: نشرة متابعة..الرصد الجوي ينبه من أمطار رعدية منتظرة..

عاجل: طعن تلميذة أمام مدرسة اعداديّة بالمكنين

شاب عشريني يضرم النار في جسده بالرقاب..وهذه التفاصيل..

فتح شبابيك البنوك للعموم خلال العطلة بمناسبة عيد الجلاء والمولد النبوي الشريف

عاجل: وفاة شخص أضرم النار في جسده قرب سوق أسبوعية..

2021/10/13 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

توفي، ظهر اليوم الأربعاء، قرب أحد الأودية المحاذية للسوق الأسبوعية بالفحص من ولاية زغوان، مواطن أقدم على سكب كمية من البنزين على جسده وإضرام النار فيه، حيث التهمت النيران كافة أجزاء جسمه الذي تفحم بالكامل مما أدى إلى وفاته على عين المكان.
وحسب المعطيات الأولية التي أفاد بها معتمد الفحص، رامي بن سعيد، “وات” ، فإن الهالك، وهو أصيل منطقة المروج من ولاية بن عروس ويبلغ من العمر42، كان في طريقه إلى منطقة قعفور بولاية سليانة عبر مدينة الفحص على متن سيارة وتعرض لحادث مرور تولت على إثره المصالح الأمنية بالفحص القيام بالإجراءات اللازمة في الغرض، ثم أخلت سبيله ونُقل إلى المستشفى المحلي بالفحص لتلقي العلاج إلا أن الهالك غادره على الفور واتجه مباشرة إلى مكان حتفه بالوادي المذكور.
واستنادا إلى ذات المصدر فقد أذنت النيابة العمومية بزغوان لفرقة الشرطة العدلية بزغوان بفتح تحقيق في الغرض للكشف عن ملابسات القضية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn