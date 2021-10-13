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هذا ما تقرّر في حقّ الكهل المتّهم بثلب رئيس الجمهوريّة #خبر_عاجل

2021/10/13 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، اليوم الأربعاء 13 أكتبر 2021، إحالة الكهل، الذي تم الاحتفاظ به من أجل شبهة ثلب رئيس الجمهورية خلال المظاهرة المناهضة لقراراته منذ 25 جويلية، على المجلس الجناحي والإبقاء عليه بحالة سراح من أجل ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة.

وكانت النيابة العمومية قد أذنت بالاحتفاظ بالمعلّم والإمام بالقلعة الكبرى عبد اللطيف مليح من قبل فرقة الأبحاث والتفتيشات للحرس بسوسة من أجل شبهة الثلب لرئيس الدولة، على خلفية دعاء قام به في تظاهرة 10 أكتوبر الرافضة لقرارات قيس سعيد.

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