انعقاد مجلس وزاري غدا الخميس .. وهذا فحوى لقاء قيس سعيّد بنجلاء بودن

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 بقصر قرطاج، السيّدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة.

وتم، خلال هذا اللقاء، التطرّق إلى النقاط المدرجة بجدول أعمال المجلس الوزاري الذي سينعقد يوم غد الخميس 14 أكتوبر 2021.

كما شدّد رئيس الدولة على ضرورة تماسك العمل الحكومي وتكامله، ودعا إلى ضرورة التخفيض في الأسعار واللجوء إلى التسعير والتصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار بالوسائل القانونية المتاحة وإلى قيام السلط المعنية بدورها كاملا في مواجهة كل التجاوزات ومقاومة الفساد. وفي هذا الإطار، أكّد رئيس الجمهورية على أنه لا مجال مستقبلا لتجويع الشعب التونسي أو التنكيل به.

وكان هذا اللقاء مناسبة، أيضا، للتعرض لجملة من الملفات الأخرى المتعلقة بالمالية العمومية، على وجه الخصوص، وسبل إيجاد التوازنات الضرورية حتى تسير دواليب الدولة سيرا طبيعيا وتعمل في كنف الشفافية والوضوح.