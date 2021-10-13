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محادثة هاتفية بين رئيس الدولة ونظيره المصري

2021/10/13 أخبار, المصدر, سياسة

جرت مساء اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
وحسب بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية، “قدّم الرئيس المصري التهاني لرئيس الدولة بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، وأكد دعم مصر الكامل لتونس في مختلف المجالات”.
من جانبه، جدد رئيس الدولة الإعراب عن “امتنان تونس لجمهورية مصر العربية، قيادة وشعبا، على الدعم التضامني النبيل لمواجهة جائحة كوفيد-19.”
وشدد الرئيسان، خلال هذه المكالمة، وفق المصدر ذاته، على “عزمهما الثابت على مواصلة العمل سويا من أجل مزيد توطيد الروابط الأخوية المتينة والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين”.

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