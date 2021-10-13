تسجيل وفاة جديدة و11 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد

ارتفع مجدّدا مجموع ضحايا فيروس كورونا المستجد في ولاية المنستير إلى 1006 وفيات بعد تسجيل حالة وفاة جديدة، و39 ألفا و979 إصابة منها 6 إصابات إضافية مصرح بها بتاريخ 11 أكتوبر الجاري وفق آخر حصيلة أعلنت عنها اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وتراجع عدد الحالات النشطة بالجهة إلى 195 حالة نشطة وعدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المقيمة بالمؤسسات الصحية إلى 11 حالة أي 14 فاصل 5 بالمائة من نسبة إشغال أسرّة “الكوفيد” في الجهة والبالغ عددها 76 سريرا بتاريخ 11 أكتوبر الجاري.

وعرفت الجهة في المقابل وخلال الفترة مارس 2020-11 أكتوبر 2021 ارتفاعا لحالات التعافي التي بلغ مجموعها 38 ألفا و775 حالة شفاء منها 28 حالة تعافي إضافية مسجلة بتاريخ 11 أكتوبر الجاري.

وبلغت من جهة أخرى نسبة الملقحين بالجرعة الأولى من التلقيح ضدّ “كوفيد19” بالنسبة إلى مجموع سكان ولاية المنستير 47 فاصل 42 بالمائة، والملقحين بالجرعة الثانية 29 فاصل 39 بالمائة إلى غاية 12 أكتوبر الجاري.

وأفادت الإدارة الجهوية للصحة في المنستير أنّها سجلت تفاوتا في نسب عدد الملقّحين ضدّ فيروس كورونا المستجد حسب المعتمديات فهناك ثلاث معتمديات فقط تجاوزت بها نسبة التلقيح بالجرعة الأولى 50 بالمائة من عدد المسجلين وهي المنستير 55 فاصل 6 بالمائة، وقصر هلال 55 فاصل 2 بالمائة، والساحلين 52 فاصل 9 بالمائة في حين تراوحت النسبة ببقية المعتمديات بين 48 فاصل 9 بالمائة بمعتمدية صيادة لمطة بوحجر.

وسجّلت الجهة الصحية بالمنستير بتاريخ 12 أكتوبر الجاري أقل نسب تلقيح في معتمديات بنبلبة 38 فاصل 7 بالمائة، وبني حسان 36 فاصل 2 بالمائة، وزرمدين 35 فاصل 9 بالمائة.