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المهدية: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وتعافي 14 مصابا

2021/10/13 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ174 عينة، صدرت الأربعاء، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجهة الصحة المهدية، مع تعافي 14 مصابا.

وتوزعت الإصابات الجديدة، بحسب الدوائر الصحية، إلى 11 بالسواسي و4 بالمهدية وإصابة واحدة بملولش، فيما لم يتم رصد أي حالة وفاة منذ 6 أكتوبر الجاري.

وأحصت الجهة، منذ بداية الوباء، 25547 إصابة بالفيروس التاجي من بينها 24641 حالة شفاء و764 حالة وفاة و142 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1425 مواطنا، اليوم، تلقيحا مضادا للفيروس من بينهم 1023 انتفعوا بالجرعة الأولى و402 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.

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