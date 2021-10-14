وحدات الحرس تحبط عمليات هجرة غير نظامية وتلقي القبض على 31 شخصا

ألقت وحدات الحرس بصفاقس وبحري الوسط وقابس، الأربعاء، القبض على 31 شخصا في نطاق مكافحة الهجرة غير النظامية، وفق معطيات نشرتها وزارة الداخلية اليوم الخميس.

فقد تمكنت وحدات الحرس بصفاقس من ضبط 23 شخصا من جنسيات دول افريقية (جنوب الصحراء) مختلفة (بينهم شخصان محل تفتيش) كانوا يعتزمون المشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة.

وحجزت لديهم سترات إنقاذ وسيارة خاصة ومبلغا ماليا من العملة التونسية قدره تسعة آلاف دينار.

وأحبطت وحدات الحرس الوطني ببحري الوسط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وألقت القبض على سبعة أشخاص وحجزت مركبا بحريا وكمية من المحروقات وسيارة خاصة.

كما احتفظ مركز الحرس بمارث من ولاية بشخص من أجل “تعمده التحيل على مجموعة من الأشخاص من جنسيات دول افريقية مختلفة وتسلمه منهم أموالا بنية التوسط لهم لاجتياز الحدود البحرية خلسة”، وفق ذات المصدر.