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هذا ما تقرّر في حقّ سيف الدّين مخلوف ونضال سعودي #خبر_ عاجل

2021/10/14 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكدت ايناس الحراث المحامية وعضوة الدفاع عن النائبين المسجونين سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ان دائرة الاتهام التاسعة بمحكمة الاستئناف بتونس رفضت اليوم الافراج عن مخلوف والسعودي في قضية “حادثة المطار” وعن مخلوف في الملف الذي احيل فيه بمفرده بتهمة التطاول على احد القضاة العسكريين وتهديده.

وكتبت الحراث في تدوينة نشرتها بصفحتها على موقع “فايسبوك” :” رفض الافراج في كلا الملفين عن سيف الدين مخلوف و كذلك رفض الافراج في ملف المطار عن نضال سعودي” .

وكانت الحراث قد كشفت يوم الاربعاء 6 اكتوبر الجاري ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت تأجيل النظر في استئناف الدفاع لرفض حاكم التحقيق الاول بالمحكمة العسكرية الدائمة الإفراج عن النائبين المذكورين في قضية “حادثة المطار” والافراج عن مخلوف في الملف الذي احيل فيه بمفرده بتهمة التطاول على احد القضاة العسكريين وتهديده.

يذكر ان القضاء العسكري كان قد اعلن يوم الثلاثاء 21 سبتمبر الماضي عن اصدار بطاقتي ايداع بالسجن الاولى في حق النائب نضال السعودي في ما يعرف بقضية “غزوة المطار” والثانية في حق سيف الدين مخلوف على خلفية” التطاول على احد القضاة العسكريين وتهديده”.

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