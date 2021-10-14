وزارة الشؤون الاجتماعية تعيد نهاية الأسبوع المقبل فتح المنصة الالكترونية لقبول الاعتراضات للحصول على المنحة الاستثنائية بقيمة 300 دينار

قالت المديرة العامة بوزارة الشؤون الاجتماعية نجاة دخيل اليوم الخميس إن الوزارة ستعيد نهاية الأسبوع المقبل فتح المنصة الالكترونية الخاصة بصرف المنح الظرفية والاستثنائية بقيمة 300 دينار لفائدة الفئات الهشة المتضررة من جائحة كورونا، لتلقي مطالب الاعتراضات بالنسبة للأشخاص الذين تستجيب ملفاتهم للشروط المطلوبة لكن لم ينتعفوا بتلك المنحة.

وأفادت دخيل لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن وزارة الشؤون الاجتماعية سترسل إرساليات قصيرة للأشخاص الذين رفضت مطالبهم لعدم الاستجابة للشروط لإعلامهم بأسباب رفض مطالبهم، مضيفة أنه بإمكان الذين لم يتحصلوا على المنحة كذلك معرفة أسباب رفض مطالبهم عبر النفاذ للمنصة الإلكترونية https://amen.social.tn

وأوضحت المسؤولة أن الوزارة ستعيد التذكير بشروط تقديم الاعتراضات عبر المنصة الإلكترونية المذكورة، مشيرة إلى أنها ستطلب من الأشخاص الذين تعذرت الاستجابة لمطالبهم تقديم الوثائق اللازمة التي تثبت أحقيتهم في الحصول على المنحة، كما ستحدد آجال تقديم الاعتراضات وهي 15 يوما من فتح باب الاعتراضات.

وأكدت دخيل تسجيل عدد كبير من المواطنين الذين تقدموا بمطالب للحصول على المنحة رغم عدم توفر الشروط اللازمة بملفاتهم، كاشفة أن هناك قرابة 250 ألف شخص غير متزوجين وتقل أعمارهم عن 45 سنة تقدموا بمطالب للحصول على المنحة رغم أنهم لا يستجيبون للشروط.

ومن جهة أخرى، كشفت المسؤولة أن الوزارة ستشرع وسط الأسبوع المقبل بإرسال إرساليات قصيرة لدفعة جديدة تتراوح بين 80 ألف و90 ألف شخص بعد استكمال عملية التثبت وإجراء التقاطعات اللازمة لإعلامهم بقبول مطالبهم ودعوتهم لفتح حسابات افتراضية لصرف المساعدات لفائدتهم.

وتمكنت المصالح الفنية لوزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع كافة الهياكل والمؤسسات الشريكة في هذا البرنامج إلى غاية يوم الأربعاء 13 أكتوبر 2021 من صرف المساعدات لفائدة 793.342 عائلة باعتماد جملي قدره 238 مليون دينار، وفق بلاغ أصدرته الوزارة أمس الأربعاء.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد انطلقت يوم 31 أوت الماضي في قبول مطالب الحصول على المساعدة الاستثنائية عبر المنصة الالكترونية amen.social.tn وذلك إلى غاية 25 سبتمبر الجاري تاريخ غلق قبول مطالب التسجيل عبر المصة الإلكترونية.